Petit rappel préalable à ceux qui l'ignoreraient : bien qu'elle ait disparu de nos routes au début des années 2000 suite à la faillite de MG-Rover, la marque MG n'est jamais vraiment morte. Elle avait opéré un "repli stratégique", continuant une carrière discrète sur le sol britannique et… en Chine. C'est le deuxième rappel : MG est aujourd'hui aux mains du groupe automobile chinois SAIC.

3, le chiffre magique

Actuellement, MG propose trois modèles en Europe, qui n'ont pas grand-chose à voir avec nos souvenirs. Point de petites sportives en effet, mais des SUV soit 100% électriques (le petit ZS et le très stylé Marvel R), soit hybride plug-in (le familial compact EHS). Et manifestement, avec l'atout de tarifs défiant toute concurrence, ces trois modèles ont trouvé leur public.

Car en 2021, sur un marché en récession, frappé par la double crise du coronavirus et de la pénurie de composants électroniques, MG a triplé ses ventes en Europe continentale, avec 21.946 véhicules écoulés, et plus de 52.000 si l'on ajoute les ventes en Grande-Bretagne. Admettons, on est loin des chiffres des grandes marques. Mais il faut souligner que pour une marque focalisée sur l'électrique (le ZS est le best-seller de la gamme), c'est une performance plus qu'honorable.

Un début

Et tout porte à croire que MG n'a pas fini de grandir. D'abord parce que le réseau est lui-aussi en pleine croissance (400 points de vente actuellement contre 150 en 2020), ensuite parce que la gamme va s'étoffer. La marque s'apprête par exemple à lancer la MG 5, premier break populaire 100% électrique du marché. Mais surtout, MG a été choisie par SAIC pour être l'outil de sa conquête européenne. Et quand un groupe qui vend déjà 7 millions de voitures chaque année décide d'aller quelque part, il s'en donne les moyens. Bref, (ré-)habituez-vous à MG.