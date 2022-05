Pour reconnaître ce nouveau MG ZS EV, c’est facile : il reçoit désormais une face avant pleine, sans pseudo-calandre comme auparavant. Une manière de mieux affirmer son statut d’électrique, même si la découpe de la trappe de recharge n’est pas des plus élégantes. Globalement, le SUV affiche un look affiné par des feux et pare-chocs avant et arrière redessinés, et des logos MG de plus grande taille. Le style est donc plus moderne, même si on reste loin du design musclé des Peugeot e-2008 et Kia e-Niro pour ne citer que deux de ses concurrents directs.