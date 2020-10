Début août, Mitsubishi annonçait son intention de ne plus importer de nouveaux modèles en Europe. Ou en tout cas, de ne plus remplacer les modèles existants. Une communication alambiquée, puisque ce nouveau modèle sera finalement commercialisé sur certains marchés "sélectionnés" du Vieux Continent à partir du printemps 2021. Un choix justifié par le fait qu’il ne s’agit que d’un facelift, et pas d’un nouveau modèle à part entière. La liste des pays concernés n’a pas encore été dévoilée.

Cela n’empêche pas l’Eclipse Cross de changer assez radicalement, surtout au niveau de la partie arrière. Supprimée la lunette arrière en deux parties, place désormais une poupe plus traditionnelle, plus consensuelle aussi. Le crossover s’en trouve affiné, et dynamisé également par une face avant restylée qui emprunte des éléments stylistiques au pick-up L200, notamment les grands blocs optiques à LED. Mitsubishi ne dévoile pas encore les caractéristiques techniques de la motorisation hybride rechargeable, qui devrait toutefois être assez proche de celle, très efficace et agréable, de l’Outlander.