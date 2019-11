Faut-il encore préciser que le Qashqai et le Juke (qui vient d’être renouvelé), sans oublier l’X-Trail, sont parmi les SUV les plus prisés dans leur catégorie… et que la Nissan Leaf est le véhicule 100 % électrique (apparu en 2010, précisément au salon de Tokyo) le plus vendu au monde ?

Nissan, bien conscient d’être pionnier dans ces deux mondes, entend désormais capitaliser sur son expérience de l’un et de l’autre. Pas question de se reposer sur ses lauriers !

