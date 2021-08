Il n’y aura que 8 exemplaires, et chacun sera vendu à 200.000€. Pour transformer son roadster au look inchangé depuis les années 50, Morgan a fait appel à Rally Raid UK, préparateur de véhicules pour les rallyes-raid comme le Dakar. Si le moteur, la boîte de vitesses et le châssis sont ceux de la Morgan Plus Four, les suspensions ont été modifiées et la garde au sol majorée. Le système 4x4 est quant à lui d’origine BMW, tout comme le moteur. L’arrière de la voiture a été modifié pour accueillir deux roues de secours, plusieurs valises, une boîte à outils ainsi que des réservoirs d’essence et d’eau.