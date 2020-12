Mach" accroché au pseudonyme Mustang a toujours été synonyme de puissance et d’exclusivité. Et la nouvelle Mach 1 ne fait pas exception. Elle reprend le moteur V8 5 litres de 460 chevaux (11 de plus que la Mustang GT) aux réglages optimisés, et reçoit une série d’améliorations techniques. Pour cela, Ford est allé chercher le meilleur chez ses partenaires, notamment Shelby qui a fourni des composants de châssis et de trains roulants provenant des GT350 et GT500, mais aussi Tremec, spécialiste des transmissions, pour la nouvelle boîte manuelle à 6 rapports. Celle-ci permet au conducteur d’engager le rapport suivant sans lever le pied de l’accélérateur. Notons qu’une boîte automatique 10 rapports est également disponible.

À cela s’ajoute une série d’améliorations opérées par les équipes de Ford Performance : suspension pilotée MagneRide recalibrée, réponse au freinage encore plus réactive, sans oublier un aérodynamisme optimisé qui se traduit par une calandre redessinée et de nouveaux éléments de carrosserie.

Et bonne nouvelle, cette version ultime est disponible à la commande dès aujourd’hui en Belgique ! Elle s’affiche à 61.150€ en boîte manuelle ou 63.950€ TVAC en version automatique, soit dans les deux cas 12.500€ de plus que la Mustang GT équivalente. Le prix de l’exclusivité en somme, puisqu’elle sera produite en édition limitée, sans que Ford n’ait pour l’instant précisé les modalités exactes de cette limitation.