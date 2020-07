Pour les couples, ces surnoms sont souvent des mots-valises, formés du début du nom de Madame et de la fin du nom de Monsieur (ou inversement). On pouvait donc s’attendre à ce que la fusion des groupes français et italien donnent naissance à quelque chose du genre "PFCA" ou "FCPsa". Que nenni !

Pour donner corps à leur nouvelle entité, Peugeot et Fiat ont décidé d’adopter une dénomination spécifique : Stellantis. Oui, Stellantis. Il y a bien sûr une explication derrière tout cela, puisque Stellantis est issu du latin "stello" qui signifie "briller d’étoiles". "Les origines latines du nom rendent hommage à l’histoire riche des deux entreprises fondatrices, tandis que l'évocation de l'astronomie suggère le véritable esprit d’optimisme, l’énergie et la capacité de renouvellement inspirant cette fusion qui va changer l’industrie automobile." précise encore le communiqué.

En 2021 si tout va bien

La naissance de ce nouveau groupe devrait avoir lieu au premier semestre de l’année prochaine. Il faudra pour cela que la fusion soit acceptée par les actionnaires des deux entreprises, et qu’elle ait reçu un avis favorable de l’autorité de la concurrence, qui enquête sur une possible position dominante du futur Stellantis.