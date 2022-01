Ni le moteur, ni la carrosserie : voici ce qui coûte le plus cher lors de l'achat d'une voiture Auto-moto François Thys © SH - F.T.

Au départ purement mécanique - "une coccinelle, c'était trois matériaux : du tissu, du caoutchouc et du métal" -, l'auto moderne est devenue un véritable bijou technologique. Si les prix semblent sans cesse grimper, ils restent dans les faits proportionnels au pouvoir d'achat. "Si on compare le prix d’achat d’un véhicule avec un revenu moyen, il y a très peu de changements entre le présent et les années précédentes. On parle d’une moyenne d’à peu près 8 mois de salaire pour une voiture. Nous ne constatons donc pas de hausse à ce niveau", détaille Léo Muyshondt, expert automobile chez Test Achats.