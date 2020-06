Elon Musk, le patron de Tesla, a beau fanfaronner sur les qualités prétendument supérieures de son étrange Cybertruck ; les concurrents ne s’en laissent pas conter et affûtent eux-aussi leurs armes. Parmi eux, un outsider sorti de nulle part qui a toutes les raisons d’inquiéter Tesla : le Nikola Badger.

Le nom de Nikola Motor Company ne vous dit rien ? C’est bien normal, mais cela pourrait rapidement changer. La start-up américaine basée à Phoenix se rêve un destin « à la Tesla », et entend s’en donner les moyens. Au point d’inquiéter du côté de Palo Alto, dans la banlieue de San Francisco où Tesla a son quartier général.

Leur nom tout d’abord rapproche les deux constructeurs. L’un et l’autre font référence à Nikola Tesla, génie et pionnier de l’électricité des 19 et 20ème siècle. Leur volonté de redéfinir le transport routier ensuite, Nikola Motors proposant déjà trois tracteurs routiers électriques à hydrogène, Tesla finalisant son Semi avant un lancement sur le marché dans les deux ans. Par leur capacité à exciter les marchés boursiers enfin, puisque l’entreprise arizonienne – qui n’a encore produit concrètement aucun véhicule – a vu sa capitalisation boursière atteindre les… 20 milliards de dollars à la mi-juin ! Au même moment l’action Tesla dépassait les 1.000 dollars.

© Nikola Motor Company

Badger vs Cybertruck

Après les poids-lourds, Nikola nourrit désormais des ambitions sur le segment des utilitaires légers comme en témoigne le Badger, esquissé par quelques photos avant sa présentation en septembre prochain. Beaucoup plus conventionnel dans ses traits que le pick-up Tesla, le nouveau-venu entend toutefois lui faire la nique sur les plans de la performance et de l’autonomie. Le Cybertruck est attendu aux environ de 800 chevaux ; le Badger en délivre 906. Et quand le premier annonce « plus de 800 km » pour sa version la mieux dotée, le Badger en avance… 962 ! Pour ce faire, le nouveau venu fait appel à une double solution électrique mêlant batterie et hydrogène. En pratique, une fois l’énergie contenue dans la batterie épuisée (après 480 km environ) le moteur électrique continuera à être alimenté via la pile à combustible à hydrogène.

On attendra toutefois de découvrir ce modèle en vrai et, surtout, de connaître les capacités réelles de Nikola à porter toute cela à la production de manière économiquement viable. En la matière aussi, Tesla en connait en rayon…