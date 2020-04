Ce sont ainsi 30 véhicules qui sont prêtés au personnel de la Santé

En cette période tourmentée provoquée par le COVID-19, qui impose une lutte implacable contre la pandémie, cette initiative est certainement la bienvevue pour les déplacements du personnel hospitalier.

Nissan estime en effet qu’il lui incombe de contribuer à la lutte contre le coronavirus et de fournir un soutien là où il s’avère nécessaire et dans les limites du possible compte tenu des circonstances.

En raison des directives temporaires imposées par les autorités fédérales, les véhicules d’essai de Nissan Belux n’étaient plus utilisés. Ils sont désormais déployés au sein du ZNA, afin que les collaborateurs puissent se déplacer plus facilement entre leur domicile et l'hôpital, ou d'un hôpital à l'autre.

Felix Vanvuchelen (Directeur de la mobilité du ZNA) : « Aujourd'hui, il est plus que jamais essentiel que nous puissions optimiser la mobilisation et le déploiement de notre personnel hospitalier. Nous ne pouvons garantir cet engagement qu'en collaborant étroitement avec des partenaires extérieurs. Face à la réduction progressive - bien compréhensible - des services offerts par les transports publics, nous devons, en tant que réseau hospitalier, être en mesure de proposer à notre personnel des solutions de mobilité domicile-travail de qualité, en coopération avec tous les partenaires. La coopération entre le ZNA et Nissan Belux s'inscrit pleinement dans le prolongement de cette vision. Nous utiliserons les 30 voitures d'essai, que Nissan nous prête à titre gracieux, pour faciliter la tâche des collaborateurs qui, autrement, compte tenu du contexte actuel et des mesures strictes en vigueur, ne pourraient pas participer à relever à ce défi complexe. »

Voilà qui pourrait donner des idées à d'autres importateurs belges de voitures, dont certains parcs sont inutilisés pour cause de confinement mais dont les assurances continuent d'être payées...