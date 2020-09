Dans la vidéo ci-dessous publiée sur le compte YouTube officiel de Nissan, on découvre les premières images de la future gamme Z, qui devrait remplacer l’actuelle 370Z dès 2022.

Premier enseignement : la voiture sera dotée d’un moteur essence, que l’on entend rugir dans la vidéo. Il s’agira vraisemblablement d’un V6 d’une puissance d’environ 400 chevaux.

Second enseignement, l’auto sera bel et bien dotée d’une boite de vitesse manuelle à 6 rapports que l’on aperçoit dans ce court clip.

Troisième enseignement : si l’on se fie à la silhouette que l’on devine dans la vidéo, cette nouvelle Z fera un clin d’œil à la plus célèbre de la lignée, la fameuse 240Z. Les proportions de l’auto, au long capot et à la ligne de toit plus plongeante que sur l’actuelle 370Z sont un clin d’œil à la célèbre ainée, tout comme les feux que l’on devine plus arrondis, rompant avec les traits tirés du modèle actuel.

Quatrième et dernier enseignement : Nissan devrait nous en dire plus très bientôt sur ce nouveau modèle via une conférence de presse digitale où la voiture devrait être révélée à l’état de prototype. Encore un peu de patience donc.