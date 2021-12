En plus de proposer une borne de charge Luminus à ses clients, Nissan pourra désormais l’assortir d'un contrat de fourniture d'électricité belge 100 % verte, garantissant au conducteur Nissan que sa voiture électrique soit encore plus écologique. « Peu importe que le propriétaire du véhicule électrique vive dans un appartement ou dans une maison, qu'il vienne d'acheter sa première voiture électrique ou qu'il roule avec un véhicule électrique depuis des années : grâce au partenariat entre Nissan et Luminus, il pourra choisir une offre sur mesure » explique le constructeur.

L'offre est découpée en trois options:

- Basic : une solution pour les clients qui ont besoin d'une facturation partagée pour la recharge, mais qui ne peuvent pas installer une borne de recharge à leur domicile.

- Comfort : une solution pour les clients qui souhaitent disposer de leur propre borne de recharge en courant alternatif, mais qui n'ont pas besoin d'une « gestion de la recharge » (le processus qui assure la répartition optimale de la puissance disponible sur différents sites).

- Smart : une solution pour les clients qui souhaitent une borne de recharge intelligente avec diverses fonctionnalités (gestion de la recharge, facturation partagée, etc.).