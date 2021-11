Plus audacieux visuellement, le nouveau Ford Ranger s’inspire de son emblématique grand frère américain, le F-150, notamment dans le dessin des phares et la signature lumineuse.

Les phares peuvent désormais être intégralement à LED et matriciels, capables donc d’adapter leur faisceau en une fraction de seconde au trafic et aux conditions de circulation. L’habitacle se caractérise quant à lui par son imposant écran vertical.

À l’arrière, la benne est 50 mm plus large et peut être dotée de séparateurs pour maintenir les objets en place. Le volet arrière peut également servir de plan de travail pour les artisans, avec une règle et des serre-joints intégrés. Et un éclairage à 360° est également fourni.

Côté moteur, le client aura le choix : 2.0 turbo ou bi-turbo, ou V6 3 litres, tous en diesel bien entendu. Patience toutefois pour en profiter car les premières livraisons ne sont attendues qu’en début d’année… 2023.