Avec un look quelque peu off-road et ses pneus trails, cette série DTX devrait vous permettre d’aborder notre réseau routier avec plus de sécurité et de confort. Bien vu de la part de Kymco !

L’équipement est complet avec démarrage sans clé, espaces de rangement et ports USB. Le prix du DTX 125 est fixé à 4.699€