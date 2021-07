En effet avec 199.360 exemplaires, les Model 3 et Model Y, modèles les plus compacts et abordables du constructeur, ont représenté pas moins de… 99% du nombre total de livraisons. Les Model S et Model X, plus chers et luxueux, mais aussi plus anciens (malgré un récent facelift) ne se sont en effet écoulés qu’à 1.890 unités.

Le constructeur a désormais l’ambition de livrer plus de 900.000 voitures cette année en continuant sur sa lancée au cours du second semestre. Un chiffre colossal pour le constructeur qui célébrait en mars 2020 la production de son millionième véhicule… 12 ans après la commercialisation du premier Roadster !

Le constructeur visait initialement le million d’unité grâce à l’inauguration de l’usine de Berlin qui devait venir s’ajouter à celles de Fremont (Californie) et Shanghai. Mais les retards successifs du chantier ont engendré un report du lancement du Model Y en Europe.