Cette SE est équipée de freins Brembo à M4.32 montés radialement, disques de 300 mm et conduites tressées. A cela s’ajoute un équipement de série très complet, qui comprend le contrôle de traction (KTRC), des modes de conduite intégrés, l’ABS, un écran couleur TFT et la connectivité Bluetooth pour smartphone.

À l’arrière, un amortisseur Öhlins S46 avec réglage séparé de la précharge du ressort est désormais monté. Enfin, l’édition spéciale est dotée d’une combinaison de couleurs uniques, d’un sabot moteur et d’une fourche avant dorée. Avec son design Sugomi prononcé et son cadre Treillis, la Z900 est un roadster qui sent bon le passé.