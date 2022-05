Ils s'appellent Johan Martens, Tom Bosserez et Jan Rongé, sont tous trois chercheurs au sein de la KULeuven et pourraient bien fondamentalement bouleverser le monde du transport automobile dans un futur relativement proche. Le tout grâce à une invention révolutionnaire qui permettrait de fabriquer de l'hydrogène vert à partir de la lumière du soleil et de l'air.

L’Office européen des brevets (OEB) a nommé les trois scientifiques comme finalistes du Prix de l’inventeur européen 2022 - une sorte de concours Lépine à l'échelle européenne - pour leur travail précurseur sur un panneau solaire hydrogène capable de transformer la lumière du soleil et la vapeur d’eau en hydrogène gazeux, sans utiliser de métaux rares ni d’eau supplémentaire. Les résultats du concours seront dévoilés le 21 juin prochain.

(...)