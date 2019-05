Soyons honnêtes, il existe tant de modèles chez Mercedes qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver pour les non-initiés. En gros, sans même évoquer les SUV, on retrouve chez le constructeur à l’étoile, les Classes A, B, C, E et S, pour ce qui est des voitures classiques. Ensuite, pour chaque classe, des subdivisions. Rien que pour la A, on a ainsi le modèle conventionnel hatchback, la berline (3 volumes), la CLA Coupé (celle de notre essai du jour), la CLA Shooting brake (break de chasse) et la GLA (le plus petit des SUV).

(...)