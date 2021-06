Après une première génération qui a représenté une vente sur trois de la marque en Europe, le Lexus NX vient d’être totalement revu. Pour ce second millésime, le constructeur japonais y a été plus en douceur sur les effets de style. Le look rentre donc dans le rang, tout en bénéficiant de certains détails comme la grande grille de calandre en "V" typique de Lexus. L’habitacle a également été épuré comme c’est la tendance actuelle sur de nombreux modèles. Sous le capot du NX, on retrouve deux mécaniques, dont une hybride rechargeable (une première chez Lexus !) et une hybride auto rechargeable simple. Celles-ci développent respectivement 306 et 242 ch. La première dispose d’une autonomie en mode électrique de 63 km grâce à sa batterie de 18,1 kWh. Les prix du NX seront dévoilés d’ici quelques mois.