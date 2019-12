Dans le petit monde de l’automobile belge, on ne parle plus que de deux choses : le Salon de l’auto qui aura lieu début de l’année prochaine (10-19 janvier) et le grand défi des voitures à 95 g/km de CO2.

Autant savoir par rapport à l’exposition auto de janvier (qui est désormais l’une des plus courues - sinon la plus courue - en Europe), les conditions Salon, c’est déjà maintenant. Et elles sont plutôt agressives si vous regardez les quelques exemples que nous avons réunis ici. Comme d’habitude, les réductions sont plus importantes chez les généralistes que chez les constructeurs premium.

Vous le savez à présent - et c’est la raison pour laquelle vous devez vous montrer fermes dans vos négociations d’achat -, la période du Salon est capitale pour les constructeurs, qui réalisent, en dix jours, 30 à 40 % de leurs chiffres de ventes de l’année. Les concessionnaires ont des quotas et tout ce qui est vendu en janvier n’est plus à vendre ensuite !

(...)