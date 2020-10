Engager une voiture en sport automobile pour faire parler d’elle et soigner l’image du constructeur est chose courant dans l’automobile. La démarche est en revanche bien plus inhabituelle lorsque le véhicule en question est un monospace ! C’est pourtant la drôle d’idée qu’ont eu Peugeot Belgique et le team Kronos Racing en 1995, prenant la décision d’engager un Peugeot 806 aux 24H de Spa !

© D.R. Sous la houlette de Pascal Witmeur, alors en charge du budget publicitaire Peugeot en Belgique et du championnat Procar - catégorie qui disputait alors les 24H - ce 806 Procar naîtra en quelques semaines seulement. Il emprunte ses composants techniques dont le moteur 2 litres de 280 chevaux, à la 306 Maxi mais conserve son châssis d’origine. L’auto sera fin prête pour les 24H de Spa 1995. Et si elle ne finit pas la course suite à quelques soucis techniques, elle aura en revanche conquis le public et marché les esprits !

© D.R.

Avec ou sans moteur

Cette 806 unique est aujourd’hui à vendre chez Gipimotor à Evere, spécialisée dans les voitures anciennes et sportives. "C’est certainement la seule voiture de course au monde avec des portes latérales coulissantes. Et une pièce d’histoire unique qui ne se reproduiras pas" s’amuse Adrien Magos, en charge de la vente. Le prix n’est communiqué qu’à la demande des acheteurs potentiels. "Selon les désirs des clients, la voiture peut être vendue avec ou sans moteur".

Et ce n’est pas la seule pièce d’histoire des 24H de Spa que propose la société, puisque pas moins de 7 voitures ayant couru la plus célèbre épreuve automobile de notre pays y sont en vente. Parmi celles-ci, une autre Peugeot : la 306 Maxi double victorieuse en 1999 et 2000, l’une des rares voitures ayant remporté deux fois le double tour d’horloge ardennais.