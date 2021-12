Vous l’aurez compris, il s’agit bien entendu d’un film de science-fiction. Dans ce long-métrage italien sorti en 1963, un extra-terrestre du nom d’Omicron est envoyé sur terre pour préparer une invasion. Pour passer inaperçu, il prend possession du corps d’un ouvrier d’une fabrique automobile du nord de l’Italie.

La coïncidence a de quoi faire sourire – si l’on peut dire -, mais cela fait évidemment les choux gras des réseaux sociaux et des adeptes du complotisme, qui y voient bien plus qu’un hasard. Précisons d’ailleurs que le titre du film est bien Omicron, et pas "Omicron Variant" comme certains photomontages qui circulent sur Internet veulent le faire croire.

Voilà en tout cas un film qui devrait connaitre un petit regain d’intérêt en cette période compliquée.