Les vacances nature n’ont jamais été aussi prisées. Le mobil-home présente l’avantage d’offrir plus de confort que la tente, même familiale, mais surtout, il se révèle bien plus pratique - et fatalement plus mobile - que la caravane !

Les locations vont bon train à chaque période de (grandes) vacances et… constituent une excellente manière d’avoir un premier contact avec ce type de véhicule (et de vacances). Si l’on accroche, on peut alors imaginer d’acquérir un tel véhicule. VW en vendait déjà quelque 15 000 chaque année, basés sur le fameux T6 (le dernier en date de la série Trasnporter). Pour ceux qui désireraient davantage de confort, le constructeur vient de sortir le Grand California, disponible, du reste, en deux dimensions : 6,0 m et 6,80 m.

(...)