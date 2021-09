À Taverneux, il est désormais possible de faire son plein de CNG (gaz naturel compressé) bio. Une unité de biométhanisation fonctionne grâce au traitement de lisier et de fumier. C’est le premier site en Belgique à fournir une complète indépendance énergétique - électricité, chaleur et Bio-CNG – grâce au biométhane.

La petite station-service qui vient de s’ouvrir à côté de la ferme peut ainsi ravitailler une vingtaine de voitures par jour. Elle attire également des poids lourds de passage, trop heureux de pouvoir faire le plein dans cette région encore mal desservie. Selon Le Soir, l’exploitant Eric Jonkeau serait aussi en négociation avec une société pour installer des bornes de recharge pour voitures électriques avec l’électricité issue de son installation. Le cycle serait alors complet.