Le déroulé des événements est identique chaque fois qu’une catastrophe aérienne endeuille le ciel. Après avoir tenté, souvent vainement, de retrouver des survivants du crash, les secouristes et enquêteurs se mettent à sa recherche. La boîte noire - de couleur orange en réalité - est un outil précieux qui doit permettre aux enquêteurs de comprendre les causalités d’un crash aérien. Car, même endommagé, ce dispositif peut trahir, en tout ou en partie, l’intégralité des faits qui se sont produits dans l’avion et qui ont conduit à la catastrophe aérienne. Des pépins techniques aux actions des pilotes et du personnel de bord, en passant par les conversations dans le cockpit et les échanges radio avec les tours de contrôle. Chaque fait ou geste rapporté par la boîte noire permettra d’aider les enquêteurs à établir les causes et responsabilités de la catastrophe aérienne, qu’elles soient humaines ou techniques. Dans le but, notamment, d’améliorer la sécurité des avions si le crash résulte d’une défaillance technique.