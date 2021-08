En 1936, Opel fut parmi les premiers constructeurs à commercialiser une voiture compacte abordable et familiale : la Kadett. Depuis, pas moins de 11 générations de Kadett et d’Astra ont vu le jour, avec le record des ventes détenu par l’Astra F et 4,13 millions d’unités écoulées. Comme il se doit, chaque nouvelle génération a apporté son lot d’innovations : moteur 4 cylindres refroidi par eau pour la Kadett A en 1962, carrosserie aérodynamique pour la Kadett E en 1984 ou encore éclairage adaptatif pour l’Astra H en 2004. Aujourd’hui, la dernière génération d’Astra est proposée en version hybride rechargeable.