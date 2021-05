Jusqu’à présent et depuis deux générations, l’Opel Movano était un jumeau du Renault Master, avec lequel il était partageait également ses lignes de production. Mais l’intégration de la marque allemande dans le giron PSA, devenu Stellantis depuis sa fusion avec Fiat, a rebattu les cartes. Et c’est donc en toute logique que le grand utilitaire devienne une copie conforme (au logo près) des fourgons déjà distribués sous les autres marques.

Un modèle qui est donc moins neuf qu’il n’y parait (le dernier facelift date de 2014, et le modèle en lui-même de 2006 !), mais dont l’intérêt principal est évidemment financier. Les coûts seront désormais supportés par 5 marques (il existe aussi sous la marque RAM outre-Atlantique) au lieu de 4. L’Opel affiche donc la même gamme et les mêmes valeurs utiles que ses homologues, proposant quatre longueurs, trois hauteurs et un volume intérieur de 8 à 17m3.

© Opel

Movano-e

Surtout, cela signifie pour l’Allemand l’arrivée d’une version électrique, dont il était privé dans le deal avec Renault. Baptisée Movano-e, cette nouvelle déclinaison reçoit un moteur de 90 kW (122ch) associé à deux capacités de batteries dépendantes de la longueur retenue : 37 kW pour 117 km d’autonomie WLTP et 74 kW et jusqu’à 224 km.