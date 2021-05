Le fourgon embarque une mini-usine capable de transformer l’hydrogène en électricité en le faisant réagir à l’oxygène au travers d’un élément conducteur, l’électrolyte. C’est ce que l’on appelle la pile à combustible. L’électricité est alors envoyée vers le moteur électrique.

L’avantage est bien sûr de profiter d’une motorisation propre tout en réduisant copieusement les temps de "recharge" : le plein d’hydrogène se fait de façon classique, en quelques minutes seulement. Et la voiture est alors prête à repartir pour 400 km ! Une batterie de 10,5 kWh est également présente pour faire "tampon " lors des phases de forte sollicitation (en cas d’accélération par exemple) et permet de parcourir jusqu’à 50 km supplémentaires, notamment via la régénération à la décélération, impossible via une pile à combustible seule. Cette batterie peut également être rechargée par branchement externe en cas de besoin, ce qui ne sera peut-être pas superflu vu la disparité du réseau de ravitaillement en hydrogène à l’heure actuelle.

© Opel

Aspects pratiques préservés

Les ingénieurs d’Opel sont parvenus à intégrer l’ensemble du système dans les dessous et sous le capot de l’utilitaire, qui ne perd donc rien de ses aspects pratiques. Les réservoirs d’hydrogènes sont dissimulés sous le plancher (à la place de la batterie du Vivaro-e) et réalisés en fibre de carbone pour alléger le tout. Le volume utile varie donc de 5,3 à 6,1 m³ selon la carrosserie retenue, pour 1.100 kg de charge utile. Ce modèle sera prochainement ajouté à la gamme, sans toutefois que la date de commercialisation effective soit précisée.