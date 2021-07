Opel vient de dévoiler sa sixième génération d’Astra, la première conçue sous l’ère Stellantis. Elle partage donc sa partie technique avec la nouvelle Peugeot 308 et la DS 4, dont elle reprendra notamment les deux solutions hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux.

Comme attendu, l’Astra reprend à son compte la nouvelle face avant Vizor, inspirée de l’Opel Manta originelle, rassemblant en son sein une calandre noir brillant et les phares LED. La version la plus huppée a d’ailleurs droit à une nouvelle génération de feux Intellilux à 168 pixels par phares dont le faisceau s’adapte en permanence aux réalités du trafic et de la route.