L’Ora Cat 02, premier modèle du constructeur à fouler nos routes européennes dans le courant de l’année prochaine, est une compacte au look "gentil" qui n’est pas sans rappeler quelques productions très germaniques. Difficile en effet de ne pas retrouver une certaine référence à la Volkswagen Coccinelle ou à la Porsche 356 dans les rondeurs générales et le traitement de la face avant. L’Ora fait toutefois preuve d’une vraie personnalité, avec une partie arrière au traitement spécifique et moderne.

© Nicolas Morlet

Ne vous fiez toutefois pas à son allure râblée : avec 4,20 m de long, la Chinoise se pose en concurrente d’une Volkswagen ID.3. Car bien sûr, elle est animée par une motorisation électrique, de 120 kW dans le cas présent. Le choix de la batterie est laissé au client, entre 49 et 63 kWh pour une autonomie maximale de 400 km.

© Nicolas Morlet

Côté tarif en revanche, l’Ora 02 Cat devrait se positionner plus près de la future ID.Life, avec un prix d’attaque attendu entre 20 et 25.000€. Plus tard s’ajoutera la 03 Cat, version plus « berline » du modèle.