Le précédent coupé dérivé de la BMW Série 3 avait déjà pris de la distance avec cette dernière en adoptant l’appellation Série 4. Le nouveau modèle s’en distingue désormais encore plus largement, et cela se remarque au premier coup d’œil.

En découvrant pour la première fois le nouveau coupé BMW Série 4, impossible de ne pas remarquer son impressionnante calandre sous forme de deux « naseaux » verticaux qui s’imposent sur toute la face avant, du capot à la lèvre de bouclier. Un attribut esthétique pourtant vivement critiqué sur les X7 et Série 7 sur lesquels on le trouve déjà, ainsi que sur la Série 4 Concept de l’an dernier. Cela n’a visiblement pas dissuadé les designers de BMW de persévérer dans cette voie. Et il faudra s’y faire car BMW annonce qu’il s’agit du « prochain chapitre d'une tradition de coupé façonnée par de nombreux modèles BMW légendaires ». C’est en tout cas assurément LE détail esthétique qui fera se retourner les têtes sur ce nouveau modèle !

© BMW

Sportivité et tradition

Pour le reste, la Série 4 reste plutôt traditionnelle dans son profil. La chute de toit est plus plongeante, plus effilée, et l’ensemble gagne en muscle avec des traits plus marqués et des galbes un peu plus prononcés. La ligne sera évidemment encore dynamisée en adoptant le Pack M optionnel. A l’avant comme à l’arrière, les feux ont recours à de l’éclairage LED de série ; les blocs optiques avant pouvant également s’équiper de feux Laserlight en option.

L’habitacle est quant à lui bien plus conventionnel, puisque calqué pour sa part sur celui de la berline et du break Série 3. On retrouve donc notamment les deux écrans de 10,25 et 12,3 pouces pour l’affichage des cadrans et du multimédia, et un équipement comme une connectivité à la pointe… moyennant quelques rallonges financières.

© BMW

Offre mécanique complète

Techniquement, cette nouvelle Série 4 affiche un centre de gravité plus bas de 21 mm que la berline Série 3, et surtout une répartition des masses optimales (50/50) entre l’avant et l’arrière, gage d’un beau dynamisme routier. Dynamisme auquel participeront également les voie arrière élargie de 23 mm, suspension M Sport adaptative, freins M Sport et différentiel arrière M Sport.

Pas moins de cinq variantes mécaniques seront proposées dès le lancement en octobre: deux moteurs essence 2.0l 4 cylindres (420i 190ch et 430i 258ch), un 2.0l quatre cylindres diesel (420d 190 ch) disponible en propulsion ou en transmission intégrale xDrive, et un six-cylindres 3.0l de 374 chevaux pour la M440i xDrive qui coiffe la gamme. Deux diesels 6 cylindres de 286 et 340 chevaux viendront s’ajouter par la suite. Tous sont couplées à la boîte automatique Steptronic à 8 rapports.