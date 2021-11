Avec 25.045 immatriculations, le marché automobile a accusé plus d’un tiers d’immatriculations de moins que douze mois plus tôt (38.703 en octobre 2020). Les causes sont connues, et toujours les mêmes : Covid-19 et pénuries de semi-conducteurs qui continuent d’impacter la production et donc la livraison de véhicules neufs.

Du coup, le fossé se creuse plus encore au cumul de l’année, passant de -6% fin septembre à -9% désormais avec un total de 338.612 immatriculations sur 10 mois. Avec 34.566 immatriculations, BMW mène toujours la danse et tire bien son épingle du jeu, en hausse de 13,56% par rapport à l’an dernier. La marque premium devance Volkswagen (30.924) et Peugeot (24.808), tous deux en recul de plus de 12%.