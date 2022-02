L’année 2022 a commencé dans la lignée de 2021 sur le maché automobile : -10,04 %, voilà la baisse affichée en janvier sur le marché automobile, toujours lourdement impacté par les pénuries d’approvisionnement de composants électroniques qui retardent les livraisons.

Avec en plus ces dernières semaines, la résurgence du variant Omicron qui a forcé plusieurs constructeurs à réduire les équipes voire à mettre à l’arrêt complet certaines lignes de production.

Au cours des prochains mois, nous surveillerons aussi l’impact qu’a eu le Salon de l’Auto (virtuel car annulé pour les raisons que nous savons), période particulièrement importante pour le marché belge.

Peugeot leader, les marques de luxe dans le vert

Peugeot s’en sort un peu mieux que ses rivaux et parvient à se hisser devant BMW en tête des immatriculations. La marque française progresse de 8,55 % (3.428 immats) par rapport à janvier 2021 tandis que le constructeur allemand chute de plus de 25 % (3.323 immats) ! Mercedes complète le podium avec 2.546 immatriculations, en baisse de 18,42 %.

Notons que les marques de luxe semblent tirer leur épingle du jeu : Porsche affiche une croissance de 112 % (612 immatriculations contre 288 l’an dernier), Bentley +60 % (16 vs 10), Maserati +55 % (14 vs 9) et Ferrari +450 % (11 vs 2) !