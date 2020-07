Lorsque le SUV compact de Tesla, le Model Y, a été présenté, quatre versions étaient au programme. Aujourd’hui, seules les variantes à deux moteurs "Grande autonomie" et "Performance" sont proposées en Belgique, avec une production annoncée pour 2021. Mais ces modèles s’affichent respectivement à 63.000 et 70.000 €.

Ceux qui souhaitaient lâcher une somme plus raisonnable attendaient donc la version "Autonomie Standard" annoncée pour 2022. Problème : en répondant à l’un des fans de la marque sur Twitter, Elon Musk, patron de Tesla, a avoué qu’un Model Y "Autonomie Standard" aurait une autonomie trop faible pour répondre aux exigences de Tesla, qui espère proposer 400 km minimum sur chacun de ses nouveaux modèles. Autrement dit, cette version ne sera pas produite.

Une troisième version quand même en préparation ?

Avec son simple moteur à grande autonomie, la Tesla Model 3 (berline compacte) "Autonomie Standard Plus" propose quant à elle 409 km d’autonomie WLTP. Elon Musk a annoncé que cette version devrait normalement arriver sur le Model Y également. Mais vu le tarif de la Model 3 (48.800 €), on doute que le Model Y "Autonomie Standard Plus" soit proposé à moins de 50.000 €…