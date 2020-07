Si le confinement a été progressivement levé, ses effets se font encore ressentir. Notamment au sein des centres de permis de conduire, où la demande explose. À tel point qu’obtenir un rendez-vous s’apparente parfois à un véritable parcours du combattant. Delya en est le parfait exemple : elle a dû faire preuve d’un véritable acharnement pour ne serait-ce qu’avoir quelqu’un au bout du fil.

Aujourd’hui, la jeune femme est fixée sur son sort : elle présentera son examen pratique en septembre prochain. "J’aurais dû passer mon permis pendant le confinement mais ça a été reporté, ce que je comprends bien sûr", explique-t-elle. "J’ai malheureusement oublié un document le jour J, ce qui m’a empêché de présenter mon examen. J’étais en faute, je ne le conteste pas. Mais je n’aurais jamais pensé que reprendre un rendez-vous serait à ce point difficile."

En effet, aucun rendez-vous n’a pu être repris le jour même. "On m’a dit qu’il fallait que je téléphone. Ce qui n’a pas de sens, j’étais sur place. J’ai tenté de joindre quelqu’un au centre de permis de Cuesmes, sans succès. J’ai réessayé, encore et encore. Je ne suis pas la seule dans le cas. J’ai parlé avec une jeune femme qui a sonné 192 fois au centre de Couillet sans jamais obtenir de réponse ! J’ai finalement tenté ma chance à Braine-le-Comte, où par miracle j’ai pu parler à quelqu’un. On m’a proposé la date du 28 octobre."