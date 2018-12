C’est ce qu’on appelle dans le métier une citadine polyvalente. Donc une petite auto capable de s’adapter un peu à tous les usages (avec un beau volume intérieur), mais qui, fondamentalement, demeure un véhicule urbain. Alors, certes, avec la déclinaison Active désormais disponible sur quelques modèles chez Ford (dont la Fiesta et la Focus), elle adopte un petit air de baroudeuse, avec ses boucliers avant et arrière renforcés de plastique noir (comme aussi ses passages de roue et ses bas de caisse), ses barres de toit et ses jantes plus imposantes, mais c’est un air seulement. D’ailleurs, la seule différence mécaniquement notable avec la Ka + ordinaire est une hauteur de caisse surélevée de 23 mm. Alors, 2,3 cm, regardez cet espace entre votre pouce et votre index, c’est à peine visible à l’œil nu une fois transposé à une suspension de voiture. Mais c’est suffisant pour donner au conducteur cette impression d’évoluer (un peu) en hauteur, une tendance qui séduit aujourd’hui un conducteur européen sur 3 !

Cette catégorie des citadines polyvalentes que nous évoquions en introduction est assez disparate puisqu’elle englobe tant cette Ka + que la Peugeot 208 ou la Renault Clio à la réputation déjà mieux assise. De conversations diverses avec des confrères et autres PR, il nous revient que cette Ka + Active chasse peut-être davantage sur le terrain des Dacia Sandero, dont le prix est toutefois imbattable (7990 €) mais dotée également d’un 3 cylindres à la puissance analogue.

Ce petit moteur, nous l’avons trouvé bien agréable : volontaire en ville, courageux sur autoroute mais pas trop bruyant et assez sobre (6,5 litres pour nous), ce qui n’est d’habitude pas la qualité première de ces petits 3 pattes suralimentés.

La voiture est aussi plutôt bien dotée en équipements de sécurité et d’aides à la conduite, même si vous devrez vous aider de votre smartphone en guise de GPS.

On note que la clé n’est plus nécessaire pour démarrer la Ka + et que l’option MyKey bien pratique vous permettra, par exemple, de limiter la vitesse maximale de la voiture, voire d’empêcher la désactivation des équipements de sécurité. Toujours bon à savoir si vous envisagez de prêter votre auto à un conducteur débutant, ce qui est aussi l’essence d’un petit véhicule familial…