Baptisée "Test Drive du cœur", cette opération est menée à travers les 45 concessions de Belgique et du Luxembourg jusqu’au 15 décembre prochain. L’objectif est d’apporter 1.000 cadeaux (soit 22 par concession) fournis par Dreamland, partenaire de l’action, aux banques alimentaires.

"En général, quand un client souhaite tester un véhicule, il prend la route sans avoir nécessairement une destination précise en tête. Dès lors, nous avons eu l’idée de mettre à profit cette situation pour lui proposer un but déterminé au préalable : lui offrir la possibilité d’essayer un de nos modèles électrifiés (100% électrique ou hybride) de la manière la plus confortable qui soit, tout en jouant un rôle actif en faveur des plus défavorisés en cette période des fêtes de fin d’année, toujours propice pour offrir des cadeaux" déclare Erika Bouteloup, Directeur Marketing de Peugeot Belux.