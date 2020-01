Engie et Arval veulent faire du véhicule électrique le nouveau standard.

Si les sociétés de private leasing sont rares à proposer des offres sur les véhicules électriques, la donne risque bien de changer avec le lancement, hier, de Numobi par Arval (BNP Paribas) et Engie. Une offre qui va beaucoup plus loin que la location de voitures électriques puisque Numobi fournit également l’infrastructure nécessaire pour charger les voitures. "Avec Numobi, nous sommes les premiers à proposer un package complet qui soulage les utilisateurs finaux et les entreprises. De cette façon, nous espérons pouvoir évoluer plus rapidement vers une mobilité à faible émission de CO 2 en Belgique", indique Bart van der Pluym, CEO de Numobi.

L’offre tout compris de Numobi comprend la location de longue durée d’une voiture électrique de votre choix, une borne de recharge EV-box (filiale d’Engie), comprenant l’installation à domicile et au travail, une carte de recharge et son application associée, l’entretien et les pneus, l’assurance et aussi l’assistance routière.

Outre la recharge à domicile et sur le lieu de travail, la carte de recharge permet aussi de recharger sa voiture dans les 100 000 points de recharge accessibles au public en Europe.

"Ce projet commun avec Arval et Numobi s’inscrit parfaitement dans l’ambition d’Engie d’être le leader de la transition zéro carbone. La mobilité est l’un des domaines dans lesquels nous contribuons activement et de manière innovante à cette transition", souligne Philippe Van Troeye, CEO d’Engie Benelux.

De son côté, Arval entend également affirmer sa responsabilité sociale en jouant un rôle de pionnier dans l’écologisation du marché automobile. "En plus de développer de nouvelles solutions alternatives au niveau de la mobilité, nous souhaitons aussi accélérer l’insertion des véhicules électriques en nous fixant pour ambition une croissance deux fois plus rapide que la moyenne du marché des voitures électriques", conclut Alain Yvon, directeur général d’Arval Belgique.