Visuellement, le MG ZS EV renouvelé se distingue au premier coup d’œil par sa face avant désormais lisse, où les feux et le bouclier ont également été redessinés. La partie arrière évolue moins, mais fait l’objet d’une revalorisation, de manière à apporter une apparence plus moderne et qualitative au SUV chinois. Quant à l’habitacle, il adopte une nouvelle console centrale avec écran multimédia plus large.

© MG

Mais au-delà des apparences, c’est la partie technique qui connait le plus grand changement. Le moteur délivre 156 ch et il laisse désormais le choix entre deux capacités de batteries. La première, de 51 kWh promet déjà une autonomie de 320 km WLTP, contre 263 km WLTP sur le modèle actuel. Et surtout, une toute nouvelle variante Long Range, avec une batterie de 72 kWh fait son apparition, et promet jusqu’à 440 km WLTP. La charge sera également plus rapide en courant alternatif puisque le SUV est désormais doté de série d’un chargeur embarqué de 11 KW.

Le MG ZS EV arriveront chez nous dès la fin de ce mois d’octobre, à un tarif toujours très serré : 30.990€ pour la version normale, 4.000€ de plus pour la Long Range.