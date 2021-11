Après quelques incertitudes, le Salon de l’Auto se tiendra bien au Heysel du 14 au 23 janvier prochain.

La Febiac, Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, organisatrice de l’événement vient de dévoiler une première liste d’exposants " représentant plus de 70% du marché automobile belge" , attirant même de nouveaux constructeurs.

"Depuis le dernier Brussels Motor Show en 2020, le développement technologique s’est poursuivi. De nombreux nouveaux modèles, de nouvelles technologies mais aussi de nombreux nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché. Ceux-ci recherchent de la visibilité et notre Brussels Motor Show constitue pour eux la vitrine idéale" détaille Pierre Lalmand, Directeur du Brussels Motor Show.

Ces nouveaux constructeurs sont majoritairement chinois, puisqu’il s’agit des marques DFSK, Seres, Bestune, BAIC ou encore Aiways ; mais aussi européenne grâce à Cupra , la marque sportive de Seat. Elle sera la seule représentante du groupe D’Ieteren, également importateur des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini et Bentley (représentant tout de même quelque 25% du marché cumulés) qui, sauf changement de dernière minute, ne seront pas visibles au Salon , pas plus que Volvo ou Tesla. La Febiac assure toutefois " poursuivre le dialogue et garder la porter ouverte à ceux qui voudraient encore le rejoindre".