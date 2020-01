Le salon de l'auto à Brussels Expo a attiré plus de 500.000 visiteurs en 10 jours lors de son édition 2019, annonce la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac). L'événement a fermé ses portes dimanche à 19 heures.

Accessible au public du 10 au 19 janvier, cette 98e édition du salon est un "succès total", se réjouit la Febiac. "Notre ambition était de parvenir à attirer au moins 500.000 visiteurs", détaille Pierre Lalmand, directeur du salon. "Une véritable performance qu'il ne faut pas sous-estimer, d'autant que notre salon durait cette année un jour de moins qu'en 2018."

Le salon proposait notamment la présentation de 18 véhicules en première mondiale, 10 en première continentale et plus de 100 en première nationale. Il s'est également intéressé au développement des motorisations alternatives aux traditionnels blocs essence et diesel. "Il me revient de l'ensemble de nos exposants que ce salon a été marqué par un engouement inédit du public belge pour les solutions de motorisations hybrides et électriques", confirme Pierre Lalmand.

Le salon de l'auto a également été marqué par l'organisation de la 6e édition de l'exposition Dream Cars, qui réunissait 40 voitures exclusives.

Samedi, les militants du mouvement Extinction Rebellion ont par ailleurs perturbé l'événement avec des dizaines d'actions pour réclamer un "autre modèle de mobilité" face à l'urgence climatique. La police a interpellé 185 activistes.