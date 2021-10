Il vous faudra un œil aiguisé pour distinguer l’ancienne Ford Focus de la nouvelle. Le nouveau design du capot rehausse le nez pour plus de prestance, et les nouveaux phares LED sont de série sur toutes les versions. A l’arrière, les feux assombris confèrent un look haut de gamme. A bord, la technologie SYNC 4 permet une navigation connectée au Cloud et une commande vocale performante. Le tout est soutenu par un très grand écran de 13,2 pouces. Sur la route, on notera l’apparition d’aides à la conduite intégrant l’assistance aux angles morts. Enfin, la nouvelle Focus introduit pour la première fois une option de transmission automatique pour les moteurs hybrides légers 48 Volts.

© Ford