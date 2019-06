Oui, les Belges aiment leur voiture et 55 % d’entre eux l’utilisent pour partir en vacances. Aussi parce que ceux-là partent, à la recherche du soleil, vers des pays relativement proches en Europe, tels la France, l’Espagne ou l’Italie. Proches géographiquement, mais on atteint quand même assez vite les 2 500 km, aller-retour, tout ça par des températures parfois caniculaires et, souvent, avec des véhicules bien chargés !

Il s’agit donc d’être un tant soi peu prévoyant. Un petit check-up fait à temps (attention, en juin les garages "font le plein" !) peut vous éviter bien des désagréments. "Une petite réparation en Belgique vous coûtera certainement moins cher qu’à l’étranger, nous dit-on chez Midas. Sur la route des vacances, certains garagistes pratiquent des prix exorbitants. Mieux vaut prévenir que guérir, perdre du temps et grever d’emblée le budget de votre été au soleil."

