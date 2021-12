Après le très exclusif coupé hybride rechargeable 1 et la berline électrique 2, Polestar dévoile le 3, un grand SUV qui sera lancé l’année prochaine. Un modèle qui s’annonce crucial pour le constructeur puisqu’il adopte la carrosserie en vogue du moment, particulièrement sur le marché américain dont il fera sa cible principale.

"We will build in America for Americans" a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, annonçant que ce nouveau modèle serait construit dans la toute nouvelle usine Volvo qui est en train de sortir de terre près de Charleston, en Caroline du Nord. Il y partagera les chaines de montage avec le prochain Volvo XC90, lui aussi tout électrique, dont il sera un proche cousin technique.

Toutefois, les différences esthétiques entre les deux modèles sont flagrantes. Sur l’unique cliché dévoilé par Polestar, on devine une 3 bien plus élancée et dynamique esthétiquement qu’un XC90, plus massif et traditionnel.

En plus de préciser que ce Polestar 3 serait "l’une des voitures les plus respectueuses du climat jamais construite" (sic), le PDG a également réaffirmé le rythme soutenu de lancement de nouveaux modèles, à savoir un par an durant les trois prochaines années.