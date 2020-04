Avec ce concept Precept, la nouvelle marque Polestar (liée à Volvo) veut donner un nouveau sens au terme écologie dans l’automobile : la voiture fait la part belle à la nouvelle économie avec un intérieur végan et de nombreux matériaux recyclés. Le tout, saupoudré de technologie Google.

En 2017, Volvo érigeait son département sportif Polestar en marque à part entière dédiée aux modèles performants électrifiés. Après le coupé 1 et la berline 2, le nouveau constructeur suédois esquisse son avenir avec le concept Precept, qui aurait dû faire sa première apparition publique au salon de Genève.

A l’avenir, Polestar entend aller encore plus loin sur la voie entamée avec la 2, avec un intérieur certifié végan issu de déchets, plastiques notamment. Ainsi, les tissus qui habillent les sièges sont faits d’un seul fil, produit sur mesure à partir de bouteilles PET recyclées à 100%. Les tapis de sol sont, eux, réalisés à partir de filets de pêches tandis que les coussins proviennent de déchets et de liège issus de l’industrie vinicole. Quant aux habillages, ils sont produits par Bcomp, qui utilise un composite en lin naturel 50% plus léger que les matériaux traditionnels et comprenant 80% de plastique en moins. Difficile d’imaginer cela lorsqu’on découvre l’habitacle épuré et lumineux du concept, accessible par des portes à ouverture antagoniste, sans montant central.

© Polestar



Google derrière tout ça

Polestar entend aussi approfondir le partenariat avec Google pour la fourniture du système multimédia. En plus d’intégrer Google Assistant pour les recherches intelligentes, les systèmes d’aide à la conduite sont désormais pleinement fusionnés avec Google Maps pour optimiser leur fonctionnement en tenant compte des prévisions de trafic et de circulation. Une technologie de suivi de regard permet de déterminer le champ de vision du conducteur et d’adapter l’affichage en fonction, notamment pour rendre les informations vitales plus grandes et plus lumineuses lorsque le conducteur est concentré sur la route.

Coté design enfin, l’ensemble des traits et des inserts a été optimisé pour favoriser l’aérodynamisme, et donc réduire la résistance à l’aire, facteur primordial pour réduire la consommation des véhicules électriques. Car évidemment, ce concept est électrique bien que l’on n’en connaisse pas encore les détails techniques.