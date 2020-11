Au volant de la berline électrique Porsche, l’Allemand Dennis Retera est parvenu à garder la voiture en drift durant 42,171 kilomètres, soit… 55 minutes. Pour cela, l’instructeur de la marque a maintenu la Taycan en glisse sur une piste circulaire durant… 210 tours ! Gageons qu’il a réalisé cet exploit avant d’avoir avalé son lunch.

© Porsche

Pour rappel, le drift consiste à faire glisser la voiture et à gérer la glisse pour la faire durer le plus longtemps possible en jouant avec l’accélérateur. C’est une Taycan propulsion, architecture privilégiée pour cette pratique, qui a été retenue pour établir ce record.