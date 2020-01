Le Taycan sera l’une des vedettes, pour ne pas dire la star incontestable, et incontestée du prochain Salon de l’automobile de Bruxelles, qui se déroule au Heysel, du 10 au 19 janvier. Au Palais 11, sur l’impressionnant stand de la marque, d’une superficie de 600 mètres carrés, pas moins de trois Taycan sur les dix voitures présentées. Car, aux Taycan Turbo et Turbo S, à la dénomination toujours aussi surprenante pour des électriques, vient désormais s’ajouter l’entrée de gamme Taycan 4S. Attention, les prix démarrent tout de même à 111 533 euros. Soit un peu plus que la 911 de base, à 107 666 euros… Les Turbo et Turbo S, elles, s’affichent à 157 844 et 191 724 euros, quasi le prix d’une Onze GT3…

(...)