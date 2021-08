Cette première nuit numérique, à laquelle participeront les pilotes Walter Röhrl et Hans-Joachim Stuck, est baptisée « Next Level ». De nombreux véhicules sont présentés en avant-première et diffusés depuis deux sites : le Musée Porsche de Zuffenhausen et le Centre de développement de Weissach, qui fête cette année son 50e anniversaire. Alors que les ancêtres du musée seront accompagnés de leurs héritiers modernes à Stuttgart, le site de Weissach présentera les voitures de course qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire sportive de la marque.