Le nouveau venu extrait 640 chevaux du moteur V8 4.0l Biturbo, soit 90 de plus que le Cayenne Turbo. Pourtant, même avec une telle cavalerie, ce Turbo GT n’est pas le plus puissant des Cayenne. La palme revient toujours aux 680 ch du Cayenne Turbo S E-Hybrid lorsque ses deux moteurs (essence et électrique) sont exploités à leurs pleins potentiels.

© Porsche

Mais le nouveau venu se veut plus sportif. Proposé uniquement sur la carrosserie coupé, il reçoit toute une série d’améliorations pour en dynamiser encore un peu plus le comportement : suspensions raffermies et châssis rabaissé de 15 mm, quatre roues directrices, essieu avant retravaillé, pneus Pirelli P-Zero Corsa spécifiques, freins en céramique ou encore ligne d’échappement en titane. Il s’équipe en outre de tous les artifices électroniques proposés par le constructeur pour optimiser l’efficacité (gestion du couple, stabilisation active du roulis, etc…).

Le résultat : un temps de 7:38:09 enregistré sur les 20,9 kilomètres de la Nordschleiffe du Nürburgring, nouveau record officiel pour un SUV !