Elle s'appelle Mission R, et on peut dire qu'elle annonce la couleur. Avec ses énormes appendices aérodynamiques et ses non moins énormes roues, ce concept crie "circuit" de toutes ses forces. Et de fait, il faut bien ces appendices et ces roues pour faire passer au sol ce qu'elle a dans le ventre. Porsche annonce deux moteurs électriques, l'un de 435 ch pour les roues avant, l'autre de 653 ch sur les roues arrière. De quoi tuer le 0-100 km/h en 2,5 secondes, et pointer à plus de 300 km/h.

© Porsche

Mais derrière tout cela, nous percevons plus. On se rappelle d'abord qu'il y a quelques années, Porsche avait déjà présenté un concept au nom similaire : la Mission E, aujourd'hui bien connue sous le nom Taycan. Sous la tenue de course, on voit aussi un design assez réaliste, et dans la lignée de celui de la Taycan. Enfin, sur le communiqué de presse, on lit bien trop de comparaisons avec l'actuel Cayman pour que ce soit innocent. Par exemple, que la Mission R est plus courte, plus large et plus basse que le petit coupé. Allez, ce n'est probablement pas un mystère : ce que la Mission R est en réalité, c'est un avant-goût d'une future Porsche Cayman électrique. Hâte d'en savoir plus…